Diyarbakır annelerine kadın desteği

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajları verdi.

Osmaniye

Osmaniye'de kadın sivil toplum örgüt temsilcileri ve üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Diyarbakır'daki annelere destek pankartları taşıyan kadınlar adına konuşan Çukurova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Havva Polat, günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit olunduğunu dile getirdi.

Polat, annelere herkesin destek olması gerektiğini belirterek "Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'anne acısının etiketi olmaz' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.