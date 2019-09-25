Diyarbakır annelerine kadın desteği

Batman'da Atatürk Parkı önünde bir araya gelen kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri adına, ortak basın açıklamasını okuyan şehit kardeşi Nadire Tufan, terörle mücadelede dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre "Yeter" diyen Hacire annenin azminin önemine değindi.

"Gördük ki; yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir." ifadesini kullanan Tufan, şunları kaydetti:

"Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana Diyarbakır'da, yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlığın dünya üzerindeki terörün tümüne 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü."