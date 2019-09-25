Diyarbakır annelerine kadın desteği

Yenişehir Mahallesi'ndeki saat kulesi önünde toplanan kadınlar adına açıklama yapan Kübra Erdoğan, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen annelerin, "Başka canlar yanmasın" diye çıktıkları yolda zafere ulaşacaklarını söyledi.

Annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmanın herkesin görevi olduğunu dile getiren Erdoğan, " Bingöl'deki kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'Ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız." ifadelerini kullandı.