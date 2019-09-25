Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine kadın desteği
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Diyarbakır annelerine kadın desteği

1 saat önce

Yenişehir Mahallesi'ndeki saat kulesi önünde toplanan kadınlar adına açıklama yapan Kübra Erdoğan, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen annelerin, "Başka canlar yanmasın" diye çıktıkları yolda zafere ulaşacaklarını söyledi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki saat kulesi önünde toplanan kadınlar adına açıklama yapan Kübra Erdoğan, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen annelerin, "Başka canlar yanmasın" diye çıktıkları yolda zafere ulaşacaklarını söyledi.

Annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmanın herkesin görevi olduğunu dile getiren Erdoğan, " Bingöl'deki kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'Ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:40 Kaynak: AA
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