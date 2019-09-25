Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine kadın desteği
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Diyarbakır annelerine kadın desteği

1 saat önce

Hakkari'de Eğitim Bir-Sen İl Temsilciliği Kadın Komisyonu Başkanı Betül Bakar, valilik binası önünde bir araya gelen kadınlar adına yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da annelerin başlattığı onurlu direnişe destek olmak için buluştuklarını aktardı.

Hakkari'de Eğitim Bir-Sen İl Temsilciliği Kadın Komisyonu Başkanı Betül Bakar, valilik binası önünde bir araya gelen kadınlar adına yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da annelerin başlattığı onurlu direnişe destek olmak için buluştuklarını aktardı.

Bakar, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını belirterek, "İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir." dedi.

Açıklamanın ardından kadınlar, "Terörü anneler bitirecek", "Annelerin yanında PKK'nın karşısındayız" ve "Teröre karşı tek ses, tek yüreğiz" sloganları attı.

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Eğitim Bir Sen, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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