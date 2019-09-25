Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine kadın desteği
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır annelerine kadın desteği

1 saat önce

Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek amacıyla Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, ortak basın açıklaması yaptı.

Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek amacıyla Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, ortak basın açıklaması yaptı.


Niğde

Niğde'de Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Emine Atıcı, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişi, saygıyla yazacağını söyledi.

Bulundukları şehirde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen annelerin "başka canlar yanmasın" diye çıktıkları yolda zafere ulaşacağına inandıklarına dikkati çeken Atıcı, "Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü." dedi.

Öte yandan Vatan Partisi Niğde İl temsilciliği HDP'nin kapatılması için imza topladı.

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır, Yozgat, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
Organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü polis 14 şahıs tutuklandı Diriliş Osman'da aranan kan bulundu! Burak Özçivit'e yeni partner HDP önünde evlat nöbeti tutan anneden İmamoğlu'na tepki: Yazıklar olsun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 16:56:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine kadın desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]