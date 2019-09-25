Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine kadın desteği
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Diyarbakır annelerine kadın desteği

13 dakika önce

Burdur'da kadın sivil toplum örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakır'da evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek verdiCumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar adına açıklama yapan Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Rahşan...

Burdur'da kadın sivil toplum örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakır'da evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek verdi

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar adına açıklama yapan Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Rahşan Ozan, günlerdir evlat nöbeti tutan annelerin tarifi imkansız acılar yaşadığını belirtti.

Ozan, uluslararası kamuoyunun da Diyarbakır annelerinin yanında olması gerektiğini vurguladı.

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:01 Kaynak: AA
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