Diyarbakır annelerine kadın desteği
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Burdur'da kadın sivil toplum örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakır'da evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek verdiCumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar adına açıklama yapan Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Rahşan...
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:01 Kaynak: AA
Burdur'da kadın sivil toplum örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakır'da evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek verdi
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar adına açıklama yapan Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Rahşan Ozan, günlerdir evlat nöbeti tutan annelerin tarifi imkansız acılar yaşadığını belirtti.
Ozan, uluslararası kamuoyunun da Diyarbakır annelerinin yanında olması gerektiğini vurguladı.
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