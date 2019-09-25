Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine kadın desteği - KASTAMONU
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır annelerine kadın desteği - KASTAMONU

56 dakika önce

Kastamonu'da sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi.

Kastamonu'da sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi.

Kastamonu'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Diyarbakır'da evlatlarını terörün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan annelere destek açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Diyarbakırlı Birgül Diler, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak için 81 ilde eşzamanlı olarak toplandıklarına işaret etti.

Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını vurgulayan Diler, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır." dedi.

Diler, bu duruş ve cesaretin, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut olduğunu kaydetti.

Diyarbakır annelerine kadın desteği - KASTAMONU

Diyarbakır, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
Organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü polis 14 şahıs tutuklandı Diriliş Osman'da aranan kan bulundu! Burak Özçivit'e yeni partner HDP önünde evlat nöbeti tutan anneden İmamoğlu'na tepki: Yazıklar olsun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 16:54:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine kadın desteği - KASTAMONU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]