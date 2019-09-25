Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine kadın desteği - KİLİS
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Diyarbakır annelerine kadın desteği - KİLİS

14 dakika önce

Basın açıklamasından detaylar Gönüllü anne Fatma Gündüz'ün konuşması KİLİS - Kilis'te sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakır annelerine kadın desteği kapsamında basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasından detaylar

Gönüllü anne Fatma Gündüz'ün konuşması KİLİS - Kilis'te sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakır annelerine kadın desteği kapsamında basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Meydanında toplanan grup adına konuşan gönüllü anne Fatma Gündüz, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişe destek olmak istediklerini belirtti.

Tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını ifade eden Gündüz, şöyle konuştu:

"Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerce yaşanan evlat nöbetlerinde tarihi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz."

Gündüz, azimle seslerini yükselten kadınların terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

Diyarbakır annelerine kadın desteği - KİLİS

Diyarbakır, Kilis, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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