Diyarbakır annelerine kadın desteği - SAKARYA /

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek verdi.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Sakaryalı anneler, ellerinde ellerinde "Ana ağlarsa dünya ağlar", "Terörü anneler bitirecek", "Anneler teröre başkaldırıyor", "Anneler direniyor" ve "Türkiye annelerin yanında" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Yadigar Arslan, Diyarbakırlı annelerin direnişinin teröre en büyük darbeyi vuracağını söyledi.

Tarihin, bu direnişi saygıyla yazacağını belirten Arslan, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet etti.

Diyarbakır'da annelerin günlerdir süren mücadelesinde kendilerinin de tek yürek olduğunu aktaran Arslan, "Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, okunan hatimler ve şehitler için dua etti.

Açıklamada, Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek için, Kocaeli'de 95 sivil toplum kuruluşunun (STK) kadın meclisi temsilcileri basın açıklaması yaptı.

İzmit Anıtpark'ta toplanan yaklaşın 500 kişiden oluşan kadınlar, ellerinde, "Anneler teröre baş kaldırıyor", "Terörü anneler bitirecek", "Diyarbakır'daki annelerin yanındayız", "Anaların yanında, PKK'nın karşısındayız" ve "Anaların acısına duyarsız kalmayın" yazılı dövizler taşıyarak, Diyarbakır annelerine destek veren sloganlar attı.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri adına açıklama yapan Beyza Soğukpınar, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın meclisleri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak amacıyla toplandıklarını söyledi.

-"Tarih annelerin bu direnişini saygıyla anacaktır"

Annelerin bu direnişin, teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını belirten Soğukpınar, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, het şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları bu yolda inşallah zafere ulaşacaktır."

Soğukpınar, günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acıların yaşandığını belirterek, "evladımın ölüsüne bile razıyım." diyen annelerin, masum ve insani direnişinin yanında olunmasının, herkesin boynunun borcu olduğunu ifade etti.

"Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularını kurban edemeyecekler"

Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadın ve anneler olarak, anne acısını paylaşan herkesin, ulusal ve uluslararası kamuyunun Diyarbakır annelerin yanında olmaya davet eden Soğukpınar, şöyle konuştu:

"Ülkemizi geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı, yıllarca topyekün mücadele içindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için, 'teröre yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bir sessiz çığlık, dünyadaki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki, azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir."

Soğukpınar, Kocaeli'deki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır annelerinin kararlı duruşunun yanında olduklarını belirterek, annelerin evlatlarına bir an önce kavuşmasını dilediklerini sözlerine ekledi.