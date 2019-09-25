Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine kadın desteği - TOKAT
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Diyarbakır annelerine kadın desteği - TOKAT

1 saat önce

Samsun, Çorum, Çankırı, Amasya, Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi.

Samsun, Çorum, Çankırı, Amasya, Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine yaptıkları basın açıklamasıyla destek verdi.

Tokat'ta, sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Diyarbakır annelerine destek vermek için Yeraltı Çarşısı üzerinde toplandı.

Grup ellerinde pankartlarla terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Hülya Özdemir, Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını söyledi.

Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını belirten Özdemir, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." diye konuştu.

Diyarbakır annelerine kadın desteği - TOKAT

Diyarbakır, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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