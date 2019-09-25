Diyarbakır annelerine kadın desteği - UŞAK

Tritoğlu Parkı'nda toplanan kadınlar

Kardeşlik Platformu adına basın açıklaması yapan Rümeysa Taşçı'nın konuşması

UŞAK - Uşak Kardeşlik Platformu üyesi kadınlar Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan anneler için destek açıklamasında bulundu. Tritoğlu Parkı'nda öğle saatlerinde bir araya gelen Uşak Kardeşlik Platformu üyesi kadınlar adına basın açıklaması yapan platform sözcüsü Rümeysa Taşçı evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarabilmek için Diyarbakır'da nöbet tutan annelere destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.