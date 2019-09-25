Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine kadın desteği - VAN
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır annelerine kadın desteği - VAN

1 saat önce

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelerek oturma eylemi başlatan annelere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelerek oturma eylemi başlatan annelere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Van Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'nda bir araya gelen ve ellerinde "Vanlı kadınlardan Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan analara selam olsun" yazılı pankart bulunan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Esma Uludağ, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını söyledi.

Diyarbakır annelerine kadın desteği - VAN

Diyarbakır, Hakkari, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
Organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü polis 14 şahıs tutuklandı Diriliş Osman'da aranan kan bulundu! Burak Özçivit'e yeni partner HDP önünde evlat nöbeti tutan anneden İmamoğlu'na tepki: Yazıklar olsun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 16:58:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine kadın desteği - VAN
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]