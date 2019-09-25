Diyarbakır annelerine kadın desteği - VAN

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelerek oturma eylemi başlatan annelere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Van Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'nda bir araya gelen ve ellerinde "Vanlı kadınlardan Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan analara selam olsun" yazılı pankart bulunan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Esma Uludağ, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını söyledi.