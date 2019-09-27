Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine Kayseri'den destek
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır annelerine Kayseri'den destek

1 saat önce

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, Kayseri'den destek sürüyor.

Diyarbakır annelerine Kayseri'den destek, System.String[]

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, Kayseri'den destek sürüyor.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camii yanında toplanan Erciyes Kadın Platformu üyesi anneler ve MAZLUMDER üyeleri, Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.


Ellerinde "Anneler teröre baş kaldırıyor", "Diyarbakır annelerinin yanındayız" yazılı pankart taşıyan platform üyeleri, dağa kaçırılan çocukların geri verilmesini istedi.


Erciyes Kadın Platformu adına konuşan Rabia Öçalan, çocukları kaçırılan yüreği yanık annelerin Diyarbakır HDP binası önündeki oturma eyleminin 27. gününde olduğunu anımsattı.


Öçalan, "Çocuklarını almadan gitmemeye kararlı annelere ülkemizin tamamından sivil toplum kuruluşlarının hanım komisyonları da büyük destek veriyor. Kandırılarak dağa kaçırılıp eline silah verilerek çatışmaya zorlanan çocuklar, 18 yaşından küçük ve muhakeme gücü gelişmemiştir. HDP ve PKK çocuk yaşta insanları silahlı çatışmalara sokarak uluslararası savaş suçu işlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güvenlik güçlerine teslim olan terörist: HDP'liler PKK'dan para aldı
İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 'hasarlı bina' eylemi: Oturma eylemi başlattılar Figen Yüksekdağ'dan hakkında verilen ikinci tutuklama kararına tepki: Çifte tutuklama kar etmez. Müşterilerine 10 GB internet hediye eden Türk Telekom, Twitter'da yeniden trend oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:30:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine Kayseri'den destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]