Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, Kayseri'den destek sürüyor.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camii yanında toplanan Erciyes Kadın Platformu üyesi anneler ve MAZLUMDER üyeleri, Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.



Ellerinde "Anneler teröre baş kaldırıyor", "Diyarbakır annelerinin yanındayız" yazılı pankart taşıyan platform üyeleri, dağa kaçırılan çocukların geri verilmesini istedi.



Erciyes Kadın Platformu adına konuşan Rabia Öçalan, çocukları kaçırılan yüreği yanık annelerin Diyarbakır HDP binası önündeki oturma eyleminin 27. gününde olduğunu anımsattı.



Öçalan, "Çocuklarını almadan gitmemeye kararlı annelere ülkemizin tamamından sivil toplum kuruluşlarının hanım komisyonları da büyük destek veriyor. Kandırılarak dağa kaçırılıp eline silah verilerek çatışmaya zorlanan çocuklar, 18 yaşından küçük ve muhakeme gücü gelişmemiştir. HDP ve PKK çocuk yaşta insanları silahlı çatışmalara sokarak uluslararası savaş suçu işlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.