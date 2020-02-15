Diyarbakır annelerine Kayseri'den destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerine Kayseri'den destek - Son Dakika

Diyarbakır annelerine Kayseri'den destek

6 saat önce

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti başlatan Diyarbakır annelerine, Kayseri'deki anneler destek verdi.

Diyarbakır annelerine Kayseri'den destek, System.String[]

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti başlatan Diyarbakır annelerine, Kayseri'deki anneler destek verdi.

Erciyes Kadın Platformu'nun üyesi kadınlar Bürüngüz Camisi önünde bir araya gelerek ellerinde, "Çocuklarımızı istiyoruz", "Anaların sessiz çığlıkları vicdanlarınıza sesleniyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Platform adına konuşa Necla Ceren, Diyarbakır'daki annelerin sıcak, soğuk, yağmur ve kar demeden aylardır nöbetlerine devam ettiklerini, bugüne kadar HDP tarafından kandırılarak PKK'ya teslim edilen gençlerden 6'sının pişmanlık duyarak emniyet güçlerine teslim olduğunu söyledi.

Ceren, Kayserili anneler, Erciyes Kadın Platformu ve Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak eyleme katılan son anne evladına kavuşuncaya kadar destek eylemine devam edeceklerini dile getirdi.

Açıklamanın ardından üyeler dağıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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