Diyarbakır annelerine Kayseri'den destek - Son Dakika
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Diyarbakır annelerine Kayseri'den destek

31.05.2022 14:58
Diyarbakır annelerine Kayseri'den destek

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinin oturma eyleminin 1000'inci güne ulaşması dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinin oturma eyleminin 1000'inci güne ulaşması dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Dernek başkanı Ahmet Taş, Kızılay İletişim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin PKK terör örgütüyle 40 yıla yakındır mücadele ettiğini belirtti.

Çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinin oturma eyleminin 1000'inci güne ulaştığını anımsatan Taş, "Hacire annenin oğlu Mehmet'i PKK'dan almak için başlattığı ve aldığı, Diyarbakır Anneleri olarak anılan annelerin eyleminde, 4 yıla yakın zaman geride kaldı. Yaz kış, soğuk sıcak demeden devam eden Diyarbakır'ın dışına taşıp Hakkari, Van, Şırnak, Muş, İzmir ile Türkiye içine, Almanya gibi ülke dışına taşan eylemlerde bugüne kadar 35 gencimiz ikna edilerek PKK'dan kurtarılıp ailelerine kavuştu." ifadelerini kullandı.

Taş, 30 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince düzenlenen saldırının yıl dönümüne ilişkin de şunları kaydetti:

"Uluslararası sularda tamamen savunmasız, insanlık sevdalısı Mavi Marmara yolcularına, İsrailli katillerin havadan ve denizden yaptığı kanlı saldırıda, 10 Türkiye vatandaşı şehit olmuş, onlarcası da yaralanmıştır. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak Başta hemşehrimiz Furkan Doğan olmak üzere, Mavi Marmara şehitlerini saygı ve minnetle anıyor, rahmet diliyoruz."

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Kaynak: AA

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