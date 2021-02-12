Diyarbakır annelerine Memur-Sen'den destek ziyareti - Son Dakika

Diyarbakır annelerine Memur-Sen'den destek ziyareti

12.02.2021 14:31
Diyarbakır annelerine Memur-Sen'den destek ziyareti, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi, destek ziyaretleri ile devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi, destek ziyaretleri ile devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 529'uncu gününde sürüyor.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, beraberinde sendikaya üye kadınlarla, oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Aydın ile kadınlar, annelere yöresel beyaz tülbent, babalara da puşi hediye etti.

Ziyaret sırasında HDP ve terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren aileler, evlatlarına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti. Aydın ve kadınlar bir süre annelerle oturdu, ziyarette bulunan bazı kadınların gözyaşı döktüğü görüldü. HDP'ye tepki gösteren bazı anneler, evlatları için Kürtçe ağıt yaktı.

Aydın, yaptığı açıklamada, anne Hacire Akar'ın oğlu için başlattığı kararlı eylemle oğluna kavuştuğunu, bunun diğer annelerin direnişini tetiklediğini ve annelere umut olduğunu söyledi.

Annelerin sadece evlatlarına kavuşmak istediğini aktaran Aydın, "İstedikleri şeyi almadan da eylemlerine son vermeyecekler. Çünkü bu haklı mücadeleyle 23 çocuğumuz ailesine kavuştu. Bu çadır artık mazlumiyetin olduğu kadar direnişin, acının olduğu kadar umudun da çadırıdır." dedi.

"Bu büyük acıya son verelim"

Annelerin evlatlarına kavuşmak için başlattığı bu soylu direnişe destek olmak, acılarını paylaşmak ve seslerine yankı olmak için burada bulunduklarını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"İster burada yer alsın isterse evinde gözyaşı döksün, bu mazlum annelerin uğradığı zulme sessiz kalmak, bu çığlığı duymamak, bu gözyaşını görmemek insanlıkla, vicdanla, ahlakla bağdaşmaz. Ama sözde demokrat ve hümanist, insan haklarını savunduğunu iddia edenler nedense bu konuyu bir kez bile gündeme getirmediler. Bu bilinçli körlük, ikircikli tutum suç ortaklığından başka neyle açıklanabilir? Biz aynı çifte standardı Necmettin ve Aybüke öğretmenlerimiz katledildiğinde de görmüştük.

Buradan tüm annelere, gerçek insan hakları savunucularına, sanatçı, sporcu, bürokrat, sendikacı, yazar, aydın, sivil toplumcu ve gazetecilere çağrıda bulunuyoruz. Kelamınızla, kaleminizle, kalbinizle, selamınızla, duanızla annelerimizin bu haklı mücadelesine destek verin. Gelin bu çocukları el birliğiyle yaşatalım, bu büyük acıya son verelim, bu hasreti bitirelim. Anneleri çocuklarına, çocukları hayatlarına kavuşturalım. Burada siyasi, politik bir mesele yok. Burada fıtratın sesi, annelerin feryadı, acının yalanlanamaz sahiciliği var."

Aydın, annelere destek vermeyi vicdani sorumluluk, insani görev ve değerlerinin gereği olarak gördüklerini dile getirerek, "Annelerimizin evlatlarına kavuşması, evlat hasretlerinin son bulması için vicdan sahibi olan herkesi bu direnişi desteklemeye davet ediyoruz. Bu kutlu direnişi başlatan, yeryüzünün en haklı mücadelesini yürüten bu mübarek annelerimize diyoruz ki, yanınızdayız, acınız acımız, evlatlarınız evlatlarımız, direnişiniz direnişimizdir." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu da bir açıklama yaptı.

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Memur Sen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerine Memur-Sen'den destek ziyareti - Son Dakika


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