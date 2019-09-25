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Diyarbakır Annelerine Muğlalı annelerden destek

59 dakika önce

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP İl binası önündeki eylemine Muğla Sivil Toplum Teşekküllerine bağlı STK'ların kadın üye ve yöneticileri tarafından destek açıklaması yapıldı.

Diyarbakır Annelerine Muğlalı annelerden destek, System.String[]

Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP İl binası önündeki eylemine Muğla Sivil Toplum Teşekküllerine bağlı STK'ların kadın üye ve yöneticileri tarafından destek açıklaması yapıldı.


Menteşe Sınırsızlık Meydanında bir araya gelen değişik STK'ların kadın üye ve yöneticileri HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.


Açıklamayı Fatma aydın yaparken, katılımcılar ellerinde "Anaların yanında PKK'nın karşısındayız", "Teröre lanet analara destek", "Anneler direniyor", "Türkiye anneler için ayakta" ve "Teröre karşı tek ses tek yürek" yazılı dövizler taşıdı.


Tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını belirten ve grup adına açıklama yapan Fatma Aydın, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göre alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak herkesin boynunun borcudur. Bu duruş ve cesaret, terör örgütlerinin ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sesiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur!' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir" dedi.


Kadın STK temsilcileri açıklamanın ardından Diyarbakır anneleri ve şehitler için dua etti. - MUĞLA

Diyarbakır, PKK, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:56 Kaynak: İHA
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