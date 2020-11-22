Diyarbakır annelerine tüküren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İ.Ç'nin, HDP Silvan İlçe Başkanlığının 2017'deki yedek meclis üyesi olduğu öğrenildi.

Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne giden aileler, İ.Ç'den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine evlat nöbetindeki aileler, İ.Ç'ye tepki gösterdi. Taraflar arasında gerginliğin büyümesi ihtimali üzerine polis, İ.Ç'yi muhafaza altına aldı.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde HDP İl Başkanlığı binasından çıkan İ.Ç, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdüren annelere tükürüp, "Burada boşuna oturuyorsunuz." dedi.

Diyarbakır 'da, HDP İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle evlat nöbeti tutan annelere tüküren kişi, ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada