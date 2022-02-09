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Diyarbakır annelerini, Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ziyaret etti - Son Dakika

Diyarbakır annelerini, Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ziyaret etti

09.02.2022 14:47
Diyarbakır annelerini, Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ziyaret etti

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ziyaret etti.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ziyaret etti.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile anne ve babalara destek ziyaretinde bulunan Beyoğlu, ailelerin sorun ve taleplerini dinledi.

İlk günden bu yana ailelerin yanında olduğunu belirten Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve güçlü liderliğinde teröre karşı başarılı bir mücadele ortaya konduğunu, annelerin direnişinin terör örgütünde çözülmeyi hızlandırdığını belirtti.

Çocukların eline kalem yakıştığını ifade eden Beyoğlu, şöyle dedi:

"Bugün eski Türkiye yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesiyle başarıya ulaşan terörle mücadelemiz var. Terörün kirli yüzünü görüp tüm dünyaya örnek olacak bir direniş başlatan annelerin kararlı tutumu bu mücadeleye güç veriyor. Bu vatan hepimizin, hepimiz kardeşiz ve terör ortak düşmanımızdır. 40 yıldır ülkemizin başına bela olan, kardeşi kardeşe kırdırtan terör bitme noktasına gelmiştir."

Beyoğlu, ziyaretin ardından Şeyh Şamil ve Mevlana Halit Mahallelerinde esnaf ve ev ziyaretlerinde bulundu.

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Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerini, Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ziyaret etti - Son Dakika


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