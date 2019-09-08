Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerini tehdit edenlere soruşturma
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır annelerini tehdit edenlere soruşturma

1 saat önce

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan Diyarbakır annelerini tehdit edenlerin belirlenmeye çalışıldığı ve çocukları kandırarak terör örgütü PKK'ya katılmalarını sağladığı iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Diyarbakır annelerini tehdit edenlere soruşturma, System.String[]

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan Diyarbakır annelerini tehdit edenlerin belirlenmeye çalışıldığı ve çocukları kandırarak terör örgütü PKK'ya katılmalarını sağladığı iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ulusal ve yerel basın yayın organlarında, çocuklarının terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılmasıyla ilgili oturma eylemi yapan ailelerin terör örgütü yandaşlarınca eylemlerini bitirmeleri ve çocukları kandırarak terör örgütüne HDP'lilerin götürdüğü yönündeki haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin, HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemlerinin Hacire Akar'la başladığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte ailelere ülke kamuoyundan yoğun destek verenler olduğu gibi, örgüte müzahir kişiler ve örgüt yanlıları tarafından da çeşitli taciz ve tehditler edilmeye başlanmıştır. Bununla ilgili olarak emniyet birimlerine, bütün oturma eylemi yapan ailelerin korunması için tedbir alınması yönünde talimat yazılmış, aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişilerle ve çocuklarının kandırılarak terör örgütü PKK'ya katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, güvenli bölge çıkışı: Eylül bitmeden oluşturulmazsa kendi yolumuza gideriz
Diyarbakır Başsavcılığından HDP'nin il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma Kılıçdaroğlu'na yumurta atan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı FETÖ'nün sözde Türkiye imamı ile eşi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 19:51:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerini tehdit edenlere soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]