"Hasan Gelmedi" oyunu Diyarbakır annelerinin sesi olacak

Diyarbakır annelerinin acı dolu hikayeleri "Hasan Gelmedi" adlı oyunla tiyatro sahnesine taşınacak.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde 3 yılı aşkın zamandır oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Tiyatro oyuncusu ve metin yazarı Hale Canat, provaları devam eden oyuna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada Diyarbakır annelerinin mücadelesinden bir anne olarak çok etkilendiğini söyledi.

Diyarbakır annelerine sanatıyla destek olmak amacıyla tiyatroyu seçtiğini ifade eden Canat, "Elimdeki tek gücün sanatım olduğunu düşündüm. Aslında önce Diyarbakır anneleriyle alakalı bir roman yazmayı düşünmüştüm. Fakat sahnenin, tiyatronun etkisinin çok daha fazla olacağından emin olduğum için bir tiyatro oyunu sahnelemeye karar verdim." dedi.

Hale Canat, metin yazımı, yönetimi ve sahnelenmesini üstlendiği oyunda gerçek kahramanların, gerçek hayat hikayelerini sahneye uyarladıklarını belirterek, gösteride gencinden yaşlısına 6 anne karakterinin yer aldığını söyledi.

"Annelerin içindeki acıyı acı ile tanımak oyunu hazırladı"

Oyun üzerinde 1,5 aydır çalıştığının altını çizen Canat, şu bilgileri verdi:

"Düşünce aşaması, yazım aşaması ve sahneye konulması toplamda bir buçuk ay. Aslında çok hızlı bir ilerleme oldu. Sebebine gelince tek kişilik oyun olması ve tüm zamanımı alması. Evde kulaklıkla dinlediğim repliklerle sürekli onlarla yaşayan bir insan haline geldim. O anneliği içinde hissetmek, oradaki analarımızın yüce mücadelesini haber kaynaklarından öğrenmek, annelerin içindeki acıyı acı ile tanımak oyunu hazırladı. Diyarbakır annelerinin hikayelerini kaleme alan insanlar var. Bu kitapları okumak, tamamen iç içe yaşamak gibi bir şey oldu. Yani benim dünyam, hayatım değişti."

Oyuncu Canat, bir anne olarak Diyarbakır annelerinin acılarını hissettiğini ve onların sesini duyurmak için çaba gösterdiğini aktararak, "Tek zorlandığım nokta ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Çok zordu, zaten ilk provalarımı alamadım. Hep yarıda kesmek zorunda kaldım. Asistanım bile 'Biz böyle giderse provayı yapamayacağız, bu oyunu çıkaramayacağız.' gibi bir sert çıkışta bulundu. Yani böyle olmaz. Ağlayarak her provayı yarıda kesiyor, devam edemiyordum. Ama tabii ki zamanla alışıyoruz ve birçok yerde sesimizi duyuracağımızı bildiğimiz için, bu oyunla birçok annenin yüreğindeki o merhameti, merhamet silsilesi olarak acılı annelere aktarabileceğimiz için provalarımı tamamlamayı başardım, şimdi sıra oyunda." diye konuştu.

Müziklerini Yücel Arzen yaptı

Tiyatronun etkisine de değinen Canat, şöyle devam etti:

"Tiyatro gerçeği diye bir şey var ki o da gerçek hayatları ve o hayat hikayelerini sahnede bire bir canlandırmak. Bu durum, oyunu hayal dünyanızdan alıp gerçeklerin içine yani hal dünyasına atıyor. İçiniz yana yana oynuyorsunuz. Tiyatroda hayal dünyasında yani hayali bir dünyada hayali kahramanları canlandırmak, oynamak güzel ve heyecan vericidir. Hayal dünyasından hal dünyasına yani gerçek hayatların yansıtılması ve oynanmasına gelince, bu çok zor ve can yakıcı olabilir."

Canat, oyunun müziklerini Yücel Arzen'in üstlendiğini, metninin bazı bölümlerinde Esra Elönü'ye ait sözlerin yer aldığını belirterek, "Sevgili Esra Elönü bu projeye gönülden destek vererek bizleri cesaretlendirdi, ona minnettarım." diye konuştu.

Oyunun prömiyerinin ekim ayının ilk haftası Diyarbakır'da yapılması planlanıyor.

Yaklaşık 90 dakika süren tek kişilik oyun, Diyarbakır'dan sonra İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde ve Türkiye'nin çeşitli sahnelerinde izleyiciyle buluşacak.