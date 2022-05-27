Diyarbakır annelerinin akşam da sürdürdüğü oturma eylemine 4 aile daha katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin akşam da sürdürdüğü oturma eylemine 4 aile daha katıldı

27.05.2022 21:54

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde akşam da devam ettirdiği oturma eylemine 4 aile daha dahil oldu.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde akşam da devam ettirdiği oturma eylemine 4 aile daha dahil oldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı ve pazar günü 1000. gününü dolduracak evlat nöbeti sürüyor.

Adana'da 12 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Suzan için gelen anne Zeynep İpek, Adıyaman'dan dağa götürülen kardeşi Aziz için gelen İlyas Mutlu, Adıyaman'dan kardeşi Nusret için gelen Hamit Atlamaz ve Gaziantep'ten kuzeni Serkan Yıldız için gelen Veysel Cam da oturma eylemine katıldı.

Anne Zeynep İpek, kızının 2010'da gittiğini ve şuana kadar hiçbir haber alamadığını bildirdi.

Kızının kaçırıldığı gün kendilerini korkutmak için kapılarına vurduklarını anlatan İpek, "Kızımı zorla kaçırarak götürdüler. Kızımı getirsinler. Ben kızımı istiyorum. Orası onun yeri değil.

Kızımı nasıl götürdüyseler, getirsinler. Orada kalmasın." dedi.

Ağabey İlyas Mutlu ise geçen yıl 26 Ekim'de kardeşinin gittiğini, o günden beri haber alamadıklarını belirterek, "Merak ediyoruz. Neredeyse çıkıp gelsin. Yeri orası değil ve annesi merak ediyor. Bizi görüyorsan dön gel seni bekliyoruz." diye konuştu.

Aileler adına konuşan Rukiye Canbey de şunları kaydetti:

"Diyarbakır anneleri olarak 998 gündür HDP binası önünde nöbetteyiz. Pazar günü 1000. günümüz. HDP'den çocuklarımızı kardeşlerimizi istiyoruz. Bu haklı davamızdan kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. HDP'den çocukları ve gençleri istiyoruz. Dağa kaçırdığı ülkenin pırıl pırıl çocuklarını istiyoruz. Pazar günü tüm Türkiye'yi yanımıza davet ediyoruz. Haklı davamızda sesimizi duyurmamızda bizlere yardımcı olun."

Eylem yapan anne ve babalar, HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

Diyarbakır annelerinin akşam da sürdürdüğü oturma eylemine 4 aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin akşam da sürdürdüğü oturma eylemine 4 aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin akşam da sürdürdüğü oturma eylemine 4 aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin akşam da sürdürdüğü oturma eylemine 4 aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin akşam da sürdürdüğü oturma eylemine 4 aile daha katıldı

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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin akşam da sürdürdüğü oturma eylemine 4 aile daha katıldı - Son Dakika


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