Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

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Topal, gazetecilere, kardeşinin İstanbul 'da üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Ali Topal, Erzincan, Güncel, Son Dakika

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