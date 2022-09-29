Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

29.09.2022 17:13

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1123'üncü gününde sürüyor.

Erzincan'dan 23 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kardeşi Dursun için gelen Ali Topal'ın da eyleme dahil olmasıyla evlat nöbeti tutan aile sayısı 313'e yükseldi.

Topal, gazetecilere, kardeşinin İstanbul'da üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

"HDP'den kardeşimi istiyorum, getirsinler." diyen Topal, kardeşine duydukları özlemi dile getirdi.

Kardeşine seslenen Topal, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Topal, "Annem çok hasta, dünya gözüyle onu görmek istiyor." ifadesini kullandı.

Ailelerin bekleyişi sürüyor

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden İmmihan Nilifırka, çocuğuna kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

"Nöbete devam ediyoruz. Devletimizin gücüyle çocuklarımızı alacağız. Ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler, çocuklarımızı bıraksınlar. Evlatlarımızı versinler." diyen Nilifırka, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Anne Hatun Yüceyurt da yıllardır oğlundan haber alamadığını, evladına kavuşana kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirtti.

Yıllardır oğlunun hasretiyle yaşadığını dile getiren Yüceyurt, "HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Buradan kalkmayacağız. Dağda bir çocuk kalmayana kadar eylemimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Ali Topal, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
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