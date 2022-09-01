Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

01.09.2022 20:36
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha dahil oldu.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha dahil oldu. Eylem yapan aile sayısı 304'e yükseldi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1095'inci gününde sürüyor.

İki evladı için eyleme katıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğulları Yakup ve Mehmet için kente gelen anne Hadice Demir de oturma eylemine katıldı.

Anne Demir, yaptığı açıklamada, evlatları için eyleme dahil olduğunu söyledi.

"Oğullarım çalışmaya gitti, kandırıp götürdüler." diyen Demir, gittikleri günden bu yana evlatlarından bir daha haber alamadığını dile getirdi.

Eşinin hayatta olmadığını belirten Demir, "İnşallah oğullarım gelir. Yakup, Mehmet, beni görüyorsunuz, artık gelin, yeter. Tek başınayım, yollara düşüp buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Ailelerden "evlat nöbetine destek çağrısı"

Daha sonra aileler, 4'üncü yılına girecek "evlat nöbetine" destek çağrısı yaptı.

Aileler adına konuşan baba Necmettin Biçer de evlatları için 3 Eylül 2019'dan bu yana eylemde olduklarını anımsatarak, 3 Eylül'de eylemlerinin 4'üncü yılına gireceğini kaydetti.

Biçer, herkesin 3 Eylül'de eylem yaptıkları HDP İl Başkanlığı binası önüne gelerek kendilerine destek olmalarını istedi.

YORUMLAR
500
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: PKK'nın mutlak suretle silahı bırakması gerekiyor HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: PKK'nın mutlak suretle silahı bırakması gerekiyor Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 304 oldu Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 304 oldu
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:08 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
19:08 TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı
18:54 AK Partili Çelik'ten TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Olay bütün yönleriyle araştırılıyor
18:38 Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 5 kurşun sıkıldı
18:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Van'da 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
18:15 Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'a transfer oldu
17:58 Şarkıcı Gülşen 3 sunucu hakkında tedbir talep etti! Kendisi hakkında 1 ay konuşamayacaklar
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 20:36:29. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement