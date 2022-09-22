Evladını terörün pençesinden kurtarmak isteyen 5 aile daha oturma eylemine katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine 5 aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1116'ncı gününde sürüyor.

20 yaşında dağa götürülen kızı Bahar için Kayseri'den gelen anne Fatma Karakuş, 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Servet için Kırklareli'nden gelen baba Şakir Arslan, 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Osman için gelen anne Naciye Sönmez, dağa götürülen oğlu Ersin için Muş'tan gelen baba Aleettin Koçhan, 19 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Adem için Muş'tan gelen anne Besine Dilek de oturma eylemine dahil oldu.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eyleme katılanlardan Fatma Karakuş, kızının 5 yıl önce Samsun'da tıp fakültesinde okuduğu dönemde kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

"Elimizden aldılar yavrularımızı. Bahar'ım seni çok özledik, her gün yolunu gözlüyoruz." diyen Karakuş, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Naciye Sönmez de evlatlarına kavuşmak istediklerini belirtti.

Sönmez şunları söyledi:

"Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı orada bırakmayacağız. Bu partiyi kapatın. Bu insanları perişan ettiler. Ciğerimizi parça parça ettiler. Çocuklarımızdan ne istiyorlar?"

Aleettin Koçhan, Besine Dilek ve baba Şakir Arslan da evlatlarına duydukları özlemi dile getirerek çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısı yaptı.

Konuşmaların ardından aileler, HDP ile terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.