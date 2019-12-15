Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 104'üncü gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 104'üncü gününde - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 104'üncü gününde

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 104'üncü gününde, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.


Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 104'üncü gününe girdi.

Oğlu Yakup'a kavuşmak için eyleme katılan Saliha Edizer, evladının İstanbul'da HDP aracılığıyla kaçırılarak terör örgütüne götürüldüğünü hatırlattı.

Çok özlediği oğluna kavuşmak istediğini ifade eden Edizer, şöyle konuştu:

"Yeter artık nereye kadar sürecek bu. Ben dayanamıyorum oğlumu istiyorum onlardan. Bunların amacı ne, bunca insan ölüyor. Bu insanların annesi ağlıyor, onların annesi yok, vicdan Allah korkusu yok mu? Yeter artık kendi çocukları nerede? Çocuklarımız kalem tutacağı yerde silah tutuyor. Yeter artık çocuklarımızı göndersinler."

Edizer, eylemlerinden asla vazgeçmeyeceklerini, değil 104 gün, ömrünün sonuna kadar HDP kapısından gitmeyeceğini, kendisine bir şey olsa da ailesinden başkasının gelerek çocuğunu isteyeceğini aktardı.

-"Çocuklarımızı getirsinler, bu acı bitsin"

Oğlu Erkan için eyleme katılan baba Fahrettin Akkuş da, 104 günü geride bıraktıklarını anımsatarak, "Evlatlarımızı almadan HDP önünden ayrılmayacağız. Herkes buraya gelsin de bu insanların halini bir görsün. Bu sancı nereye kadar gidecek. Bunlar (HDP'liler) binadan kedi fare gibi çıkıyor. Gizlenmekle, saklanmakla bu iş olmuyor. Çocuklarımızı getirsinler, bu acı bitsin. Biz burayı terk etmiyoruz." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li ve HDP'li kadın vekiller Meclis'te Las Tesis eylemi yaptı
HDP, Kanal İstanbul için referandum çağrısı yaptı Sahibinden 'kelepir' ada HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı

Son Dakika Haberleri
22:46 Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
22:45 Sivas'ta mevlit yemeği 19 kişiyi hastanelik etti - Son Dakika
22:45 İmam nikahlı eşini, sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika
22:45 Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika
22:44 Spor abdulluah avcı'nın açıklamaları - Son Dakika
21:30 Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 22:52:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 104'üncü gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]