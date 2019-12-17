Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 106'ncı gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 106'ncı gününde - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 106'ncı gününde

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 106'ncı gününde, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 106'ncı gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Hüsniye Kaya, Kürtçe yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Mekiye için katıldığı oturma eylemini kararlıkla sürdüreceğini söyledi.

Kızına kavuşana kadar eylemden vazgeçmeyeceğini ifade eden Kaya, "Araştırdım, kızımı HDP götürdü." dedi.

Hüsniye Kaya, 106 gündür evladına kavuşmak için nöbet tuttuğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"HDP ve PKK nasıl kızımı götürmüş ise öyle getirsin. Kızım için bu nöbete katıldım, gelene kadar da gitmeyeceğim. Kızım gelse de bu anneler için nöbete devam edeceğim. HDP'nin kapısından gitmem. Bu zulmü bize niye yapıyorlar? Çocuklarımızı getirsinler, çocuklarımızın nerede olduğunu biliyorlar."

"Çocuklarımızı istiyoruz"

16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eyleme katılan baba Celil Begdaş ise oğlunun 7,5 ay önce dağa götürüldüğünü, ancak 7,5 yıl olmuş gibi özlem duyduğunu ifade etti.

Begdaş, oğlunun sürekli rüyalarına girdiğini anlatarak, çocuklarına kavuşmak için destek beklediklerini kaydetti.

İki ailenin evlatlarına kavuşması nedeniyle umutlandıklarını dile getiren Celil Begdaş, "Bir an evvel çocuklarımızı versinler. Benim çocuğum dağa gidecek çocuk değil. Çocuklarımız orada ne yiyor, ne içiyor kimse bilmiyor. Çocuğum gelsin, bir evim var onu da verip çadırda oturmaya razıyım. Çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol, bu acı bitsin." şeklinde konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:18 Kaynak: AA
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