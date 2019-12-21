Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 110'uncu gününde - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 110'uncu gününde

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 110'uncu gününde, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 110'uncu gününe girdi.

Anne Emine Kaya, yaptığı açıklamada, oğlunun halen bırakılmadığını, çocuklarını almadan oturma eylemini sonlandırmayacaklarını söyledi.

Kaya, "Oğlumun kaçırılmasının üzerinden 5 yıl geçti. 5 yıldır acı çekiyorum. Vicdan ve merhamet varsa oğlumu bırakırsınız. Oğlumu istiyorum, oğlumu bırakın. Hem evde hem burada perişan olduk. Oğlum bırakılmadan burayı terk etmeyeceğim. Ölmek var terk etmek yok. Zaten 5 yıldır ölüyüm." diye konuştu.

"Artık bunların iç yüzünü herkes görsün"

Baba Şevket Bingöl de eylemlerine kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

HDP il binasına arka taraftan ikinci giriş kapısı yapılmasına tepki gösteren Bingöl, şunları kaydetti:

"Bunlar siyasi parti değil PKK'nın partisidir. Bunların artık kaçacakları delik de yok. Bizden kurtulamazlar. ya bizim çocuklarımızı getirsinler ya da Mecliste siyaset yapmasınlar, istifa etsinler. Artık bunların iç yüzünü herkes görsün. Yoksa olan bizim gibi garibanlara olur. Çocuklarımızı götürüyorlar, mallarımıza zarar veriyorlar, arabalarımızı yakıyorlar. 81 milyon Türkiye halkı bunlardan zarar gördü. Çocuklarımız sağ mı ölü mü bilmiyoruz. Allah'ın izniyle bunların sonunu getirene kadar burada oturacağız."

HDP il binasına halen çocukların girip çıktığına şahit olduklarını anlatan Bingöl, "Anne ve babalar çocuklarına sahip çıksın. Çocuklarınızın beynini yıkıyorlar, kandırıyorlar ve dağa gönderiyorlar. Biz nasıl evlat acısı çekiyorsak onlar da çeker. Anne ve babalar demesin ki 'Biz HDP'liyiz, çocuklarımız oraya gitsin.' Yanlış yapıyorlar. Sonunda çok acı çekerler, iş işten geçmiş olur." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:30 Kaynak: AA
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