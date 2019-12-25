Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 114'üncü gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 114'üncü gününde - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 114'üncü gününde

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 114'üncü gününde, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.


Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 114'üncü gününe girdi.

Anne Fatma Akkuş, 5 yıldır kızı Songül'den haber alamadığını, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi.

Kızını çok özlediğini anlatan Akkuş, "Evdeki çocuklar perişan. Kış aylarında evdekiler de yemeksiz kalıyor. Sobayı yakacak kimse yok. Vicdan ve merhametleri varsa çocuklarımızı bize versinler." dedi.

Kızına seslenen Akkuş, "Kızım sesimi duyuyorsan gel artık, yeter." diye konuştu.

Baba Şevket Bingöl de oğlu Tuncay için oturma eylemine katıldığını belirtti.

HDP'den kendilerine yönelik açıklama yapılmadığını dile getiren Bingöl, parti yönetiminin, il binasına ikinci kapı açtığını söyledi.

Çocukların halen il binasına girip çıktığını ifade eden Bingöl, anne ve babalara evlatlarına sahip çıkmaları tavsiyesinde bulundu.

Bingöl, 5 yıldır çocuğundan haber alamadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sağ mı ölü mü onu da bilmiyorum. HDP'liler Mecliste Kürtleri savunduklarını söylüyor. O zaman neden bizim çocuklarımızı götürdüler? Bunlar Kürt milletvekilleri değil, sadece PKK'yı savunuyorlar. Çocuklarımız üzerinden rant elde ediyorlar. Vergilerimizle maaş alıyor, bu maaşlarla devletin polisine, askerine kurşun sıkıyorlar. Yapmasınlar. 114 yıl da sürse oturma eylemini sürdüreceğim. Pes etmeyeceğim. Sadece kendi çocuklarımız değil diğer evlatlarımız için de oturma eylemini sürdürüyoruz. Biz yandık bari başka anne babalar yanmasın. Diğer aileler de gelip çocuklarını istesin."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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