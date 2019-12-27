Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 116'ncı gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 116'ncı gününde - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 116'ncı gününde

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 116'ncı gününe girdi. Bekleyişini sürdüren annelerden Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa için oturma eylemini sürdürdüğünü belirterek 14 aydır oğlundan haber alamadığını söyledi.

"Mücadelemiz haklı. Haklı olan mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Evlatlarımız almadan buradan kalkmayacağız. ya ölü ya diri çocuklarımızı almadan eylemden vazgeçmeyeceğiz." diyen Biçer, eylemlerinde kararlı olduklarını vurguladı. Biçer, "116 gündür HDP'liler hiçbir açıklama yapmadı. Kapıların arkasına gizlendiler." dedi.

Ağrı'dan kızı Hayal Demir için oturma eylemine katılan Süheyla Demir de evlatlarına kavuşmak istediklerini dile getirdi. "Çok şükür oturma eylemimiz boşuna değil. PKK'da çözülmeler başladı. Çadırda oturma eylemi yapan 3 annenin evladı geldi. Çok mutlu olduk onların adına. Darısı başımıza." ifadelerini kullanan Demir, evlatlarını almadan HDP'nin önünden ayrılmayacaklarını aktardı. Demir, şöyle konuştu:

"İnşallah bütün çocukları alacağız. Küçük kızımla oturma eyleminde yer alıyorum. Çok zorlanıyorum. İnşallah evladım gelir. Oturma eylemine başladığımız zaman da umutluyduk. Şimdi de umutluyuz. Bize çok kötü ithamlarda ve hakaretlerde bulundular. Bunlar nasıl vicdan sahibi? Onlara soruyorum, bir gün evlatları eve geç gelse ne yaparlar acaba? 5 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum. Allah hiç kimsenin gözünü yolda bırakmasın. Allah hiç kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Biz çektik, biliyoruz."

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 116'ncı gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir kadın cinayeti daha! Bebeği kucağındayken kurşuna dizildi
Bebeği kucağında kurşuna dizilen kadın, son nefeste bebeğini düşünmüş İstanbul'da park halindeki TIR çalındı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Son Dakika Haberleri
00:02 Spor hamza hamzaoğlu: hata bu oyunun olmazsa olmazı - Son Dakika
00:02 Spor ertaç özbir: 11'e 11 olsaydık oyun olarak daha iyisini yapabilirdik - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 28 Aralık 2019 - Son Dakika
00:00 Fatih'te silahlı kavga: Önce arkadaşını sonra kendini vurdu - Son Dakika
23:54 Bakan Dönmez: "2020 yerli ve yenilenebilir enerjinin yılı olacak" - Son Dakika
22:12 İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 00:07:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 116'ncı gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]