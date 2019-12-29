Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 118'inci gününde - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 118'inci gününde

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 118'inci gününde, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 118'inci gününe girdi.

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eyleminde yer alan Süheyla Demir, evladını almadan gitmeyeceklerini söyledi.

Eylemlerine kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Demir, "118 gündür buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Evlatlarımızı o zalimlerin eline bırakmayacağız. Biz bir kere onlara baş kaldırdık, evlatlarımızı onlardan alacağız. Bize çektirdikleri acı yeter artık anneler ağlamasın." dedi.

"Diğer çocuklarımızı evde bırakıp geldik"

Bekleyişini sürdüren annelerden anne Fatma Akkuş ise 5 yıldır kızı Songül'den haber alamadığını, dayanacak güçlerinin kalmadığını anlattı.

Kızını çok özlediğini vurgulayan Akkuş, "Diğer çocuklarımızı evde bırakıp geldik. Sizde vicdan varsa çocuklarımızı bırakın. Uyku bize haram olmuş. Bu çocukların hayaliyle yatıp kalkıyoruz. Bir ümitle buraya geliyoruz." ifadesini kullandı.

"Acı çekiyoruz"

Mardin'den gelen Şehmus Kaya da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Vedat için oturma eylemini sürdürdüğünü belirterek, 5 yıldır oğlundan haber alamadığını aktardı.

Çok üzgün olduğunu, evladına kavuşmak için eylemi sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayan Kaya, çocuğunu almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

"Hasta halimle 118 gündür buradayım 118 sene geçse de burada kalacağım." diyen Kaya, şunları kaydetti:

"HDP'den, PKK'dan çocuğumu almadan gitmeyeceğim. Başka çarem kalmadı. Çocuğumu istiyorum. 5 senedir oğlumu görmüyorum, sesini duymuyorum. Acı çekiyoruz. Oğlum yaşıyor mu yaşamıyor mu? Haberim yok. Ben onsuz yaşayamam. Ne hakla çocuğumu alıp silah zoruyla götürüyorlar?"

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:40 Kaynak: AA
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