Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 132'nci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 132'nci gününde - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 132'nci gününde

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 132'nci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla soğuk havaya aldırmadan bekleyişini sürdüren annelerden anne Fatma Akkuş, 5 yıldır kızı Songül'den haber alamadığını ve dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi.

Kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini belirten Akkuş, "132 gündür buradayız. Ömrüm yettiği kadar beklemeye devam edeceğim onlara kızımı bırakmayacağım. Kızımı HDP'den istiyorum çünkü kızımı onlar götürdü." ifadelerini kullandı.

"Kızımı çok özledim burnumda tütüyor rüyalarımdan çıkmıyor. Kimler sebep olduysa Allah'tan bulsunlar. Yeter artık bu zulüm." diyen Akkuş, kızına seslenerek, "Kızım neredeysen Allah için bir sesini duyur bana yeter artık dayanamıyoruz. Eğer beni duyuyorsan görüyorsan ve sesini bana duymuyorsan sana sütümü helal etmiyorum. Oradan kaç gel teslim ol." dedi.

"Ben çocuğumu onlar için doğurmadım"

Bekleyişini sürdüren annelerden Sevdet Demir ise oğlu Fatih'in 4 yıl önce Hani ilçesinde ekmek fırınında çalışırken HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını anlattı.

Evladına kavuşmak için eylemine devam edeceğini ve oğlunu almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını belirten Demir, "Ben çocuğumu onlar için doğurmadım. Ben devletten hiç zarar görmedim ben HDP'den zarar gördüm. Benim oğlumu göndersin." ifadesini kullandı.

Anne Demir, oğluna, "Bana bir iyilik yap dön gel, elini tutup eve gideyim. Sıcak yuvana dön yavrum. Seni çok özledim oğlum. Herkes seni özledi. Herkes kucak açmış seni bekliyor oğlum. Orası zalimlerin yeridir, sonu yoktur, sonu ölümdür. Dön gel teslim ol." çağrısında bulundu.

Oğlu Erkan için oturma eyleminde yer alan baba Fahrettin Akkuş ise evladına kavuşmanın en büyük arzusu olduğunu vurguladı.

HDP'ye tepki gösteren Akkuş, "Çocuğumuzu nasıl götürmüşler ise öyle getirsinler. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Onlardan sadaka istemiyoruz. Bu çocukların, ailelerin günahı nedir ki bu soğukta bekliyor." diye konuştu.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 132'nci gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Akkuş, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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