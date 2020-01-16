Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 136.ncı gününde - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 136'ncı gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla soğuk havaya aldırmadan bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, yaptığı açıklamada, Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemine devam ettiğini söyledi.

Eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Demir, "136 gündür buradayız, 136 yıl da olsa burada olacağım. Ömrüm yetiğince burada kızımı bekleyeceğim. Ömrüm yetmese de benden sonra kızım nöbetini sürdürsün. Kızımı onların eline bırakmam." dedi.

Evladına büyük hasret duyduğunu anlatan Demir, "Çocukları kaçırılan herkesi buraya bekliyoruz, çocuklarınızı o zalimlerin eline bırakmayın. 5 aydır buradayız, kimse bize bir şey yapamaz. Gelin siz de çocuklarınızı onların elinden almak için mücadele edin." ifadelerini kullandı.

"Artık gülmek istiyoruz"

Konya'dan, 16 yaşındaki kızı Yasemin'e kavuşma ümidiyle gelen Yıldız Ballı, oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, "Varsın geri kalan ömrüm Yasemin için kurban olsun. Bırakın kızımı gelinlik giysin, kefen giymesin." diye konuştu.

Kızını çok özlediğini artık dayanacak gücünün kalmadığını anlatan Ballı, "Artık ağlamak istemiyoruz, gülmek istiyoruz. Evladımıza kefen giydirmek istemiyoruz. Gelinlik, damatlık giydirmek istiyoruz." dedi.

Baba Şevket Bingöl de dağa kaçırılan oğlunu almadan partinin il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

Bingöl, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izlemesine tepki gösterdi.