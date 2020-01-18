Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 138'inci gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 138'inci gününde - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 138'inci gününde

11 dakika önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 138'inci gününde, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 138'inci gününe girdi.

Anne Cennet Kabaklı, yaptığı açıklamada, evladı için katıldığı eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Bütün anne ve babalar olarak evlatlarını almadan gitmeyeceklerini kaydeden Kabaklı, şöyle konuştu:

"Evlatlarımızı alacağız, bıraksınlar. Yeter artık bu zulüm. Evladım için canımı feda ederim. Benim evladım canımdan daha önemli, önce Allah sonra evladım için yaşıyorum. Ben bir anneyim, benim için evladım her şeyden önemli. Anne, baba yüreği olmazsa zaten biz burada oturmayız. Kıştır, soğuk ve kar yağıyor. Her şeyi göze aldık. Evlatlarımız için her şeye dayanırız. Soğuk, kar, kış dinlemeyiz. Bizi burada bekleten şey anne yüreği, anne acısıdır."

Kardeşi Rahim için gelen Mehmet Sıddık Çifçi de kardeşi için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek eyleme katıldığını söyledi.

"HDP kardeşimi kaçırarak PKK'ya verdi." diyen Çifçi, şöyle devam etti:

"5 yıldır kardeşimden bir haber yok. Kardeşim engelli, o zalimler onu dağa kaçırdı. Eğer merhamet, vicdan varsa engelli bir çocuğun dağda ne işi var? Ben kardeşimi istiyorum, kardeşim gelinceye kadar buradayım."

Çifçi, kardeşine terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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