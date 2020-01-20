Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 140'ıncı gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 140'ıncı gününde - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 140'ıncı gününde

7 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 140'ıncı gününde, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.


Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 140'ıncı gününe girdi.


Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, yaptığı açıklamada, oğlu Ramazan'a kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Çocuklarının akıbeti hakkında HDP'den açıklama beklediklerini dile getiren Üçdağ, şöyle konuştu:

"Bize bugüne kadar herhangi bir açıklamada bulunmadılar. Kürt hakkını böyle mi savunuyorsunuz? Çocuklarımızın eline silah vermişler. Böyle bir parti (HDP) istemiyoruz. 140 gündür buradayız, 140 sene de olsa gitmeyeceğiz. Eğer HDP, aracı olmasaydı çocuklarımız dağda olmazdı. 40 yıldır Kürtlerin kanını emiyor ve gençleri dağa götürüyorlar."

- "Onları Allah'a havale ediyoruz"

Anne Songül Altıntaş da 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için oturma eylemine katıldığını söyledi.

Oturma eylemine katılan bazı ailelerin çocuklarına kavuştuğunu anımsatan Altıntaş, şunları kaydetti:

"HDP ve PKK gençleri kaçırıyor. Yazık, hepsi evlenme çağındaydı, evlenip yuva kuracak, yavruları olacaktı. PKK ve HDP, Kürtlere zulmediyor. 140 gündür buradayız, 140 yıl da geçse buradan kalkmayacağız. HDP ve PKK'nın yaptığı zulüm yanlarına kar kalmayacak. Bu dünyada alamasak da öteki dünyada hakkımızı alacağız. Onları Allah'a havale ediyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz.

Çocuklarımıza kavuşana kadar buradan kalkmayacağız."

"Artık zulmün sonu geldi"

Oğlu Erkan için oturma eyleminde yer alan baba Fahrettin Akkuş da evladına kavuşmanın en büyük arzusu olduğunu dile getirerek, "HDP, 40 yıldır Kürtlere zulüm yapıyor. Artık zulmün sonu geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin maaşını almasınlar. Sonuna kadar onlarla mücadele ediyoruz. Kimse demesin biz bunlardan korkuyoruz, sonuna kadar mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Altıntaş, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu, eşinin Demirtaş'ın tiyatrosuna gitmesine destek verdi
Selahattin Demirtaş'tan "Tiyatro" tartışmalarına ilk yorum: Dayanışma mesajıdır 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı: Salı gününe dikkat

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 20:08:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 140'ıncı gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]