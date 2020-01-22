Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 142'nci gününde - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 142'nci gününe girdi.

Soğuk havaya rağmen ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hamdiye Arslan, yaptığı açıklamada, oğlu Mahmut için eyleme katıldığını söyledi. "HDP, oğlumu kaçırdı. Oğlumu HDP'den istiyorum." diyen Arslan, şöyle konuştu:

"Allah rızası için çocuklarımızı bırakın eve dönsünler. Anne ve baba olarak bizi çok perişan ettiler. Eylem çadırından gitmiyorum. Oğlum gelinceye kadar burada bekliyorum. Hastayım, ölürsem de burada ölürüm."

Arslan, oğluna geri dönmesi çağrısında bulundu.

Baba Şehmus Kaya da 142 gündür oturma eyleminde olduklarını belirterek eşiyle sürdürdükleri eylemde kararlılık vurgusu yaptı. Kaya, "HDP'nin PKK'dan hiçbir farkı yok. Oğlum bunların elinde. Biz bunları bitirmeden buradan gitmeyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, bunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Ailelere destek çağrısında bulunan Kaya, şöyle devam etti:

"Bütün aileler, gelin çocuklarınızı bu zalimlerin elinden alın. Burada oturun, bize destek verin. Herkesten destek bekliyoruz. 10 yaşındaki çocuğu alıyorlar. Sen siyasi parti değil, zorba partisin. Sen milleti tehdit ediyorsun. 5 yıldır oğlumun hasreti ciğerimi yaktı. Aile olarak hepimizin psikolojisi bozuldu. Sizin tek bir kelimenizle çocuklar buraya gelir. Çocukları nasıl aldıysanız, öyle getirebilirsiniz. Size verilen oylar haram olsun. Zalimlere, zulümlere yaşasın cehennem."