Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 144'üncü gününde - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 144'üncü gününe girdi.

Soğuk havaya rağmen ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Songül Altıntaş, oğlunun 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını bu süre boyunca çok uğraştıklarını fakat evlatlarına kavuşamadıklarını söyledi.

"Çocuğumu PKK ve HDP'den istiyorum. Oğlumu bana versinler." diyen Altıntaş, "Bizden daha ne istiyorlar, canımızı da mı istiyorlar? Zaten ciğerimi söküp aldılar." ifadelerini kullandı.

Anne ve babalarla birlikte 144 gündür eylem yaptıklarını anlatan Altıntaş, şöyle konuştu:

"Kış, kar geldi, soğukta çadırdayız. Evimizi, yuvamızı bıraktık, hepimiz evladımızın peşindeyiz. Herkes evladını istiyor. Bıraksınlar bu çocukları, ne istiyorlar. Eylemi bırakmayacağız, sonuna kadar buradayız. Gelsinler beni öldürsünler, beni bu acıdan kurtarsınlar. ya evladımı versinler ya da beni öldürsünler. Ömrümüzün sonuna kadar buradayız, kalkmıyoruz."

Baba Salih Gökçe de HDP'den oğlu istediğini, başka bir isteğinin olmadığını söyledi.

"HDP gelsin bize çocuklarımızı teslim etsin biz gidelim. HDP'ye de burada beklemeye de meraklı değiliz ama ben oğlumu almadan gitmeyeceğim. Kış da olsa, kar da yağmur da yağsa ben gitmeyeceğim." şeklinde konuşan Gökçe, "Oğlum sözlenmişti, oğlumu elimden aldılar. Gelinim İstanbul'da kaldı. O da evlenmiyor. Benden ne istediler? Evladımı bana teslim etsinler buradan gideyim ama evladım verilmeden kesinlikle buradan gitmeyeceğim. Ben buraya evimin kapısını kilitleyerek geldim. Ben buraya baş koydum." ifadelerini kullandı.

Oğluna kavuşması durumunda diğer aileler gibi kendisinin de mutluluktan uçacağını dile getiren Gökçe, "Gelinimle oğlumu nişanını yaparım. Oğlumun düğününü yapacağım. Buradaki ailelerin hepsini düğüne davet edeceğim. Allah'tan tek dileğim buradakilerin hepsinin çocukları gelsin, sonra benim oğlum gelsin." diye konuştu.