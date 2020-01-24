Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 144'üncü gününde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 144'üncü gününde - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 144'üncü gününde

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 144'üncü gününde, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 144'üncü gününe girdi.

Soğuk havaya rağmen bekleyişini sürdüren annelerden Songül Altıntaş, oğlunun 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını, bu süre boyunca çok uğraştıklarını fakat evlatlarına kavuşamadıklarını söyledi.

"Çocuğumu PKK ve HDP'den istiyorum. Oğlumu bana versinler. Bizden daha ne istiyorlar, canımızı da mı istiyorlar? Zaten ciğerimi söküp aldılar." diyen Altıntaş, anne ve babalarla 144 gündür eylem yaptıklarını belirtti.

Altıntaş, şöyle konuştu:

"Kış, kar geldi, soğukta çadırdayız. Evimizi, yuvamızı bıraktık, hepimiz evladımızın peşindeyiz. Herkes evladını istiyor. Bıraksınlar bu çocukları, ne istiyorlar. Eylemi bırakmayacağız, sonuna kadar buradayız. Gelsinler beni öldürsünler, beni bu acıdan kurtarsınlar. ya evladımı versinler ya da beni öldürsünler. Ömrümüzün sonuna kadar buradayız, kalkmıyoruz."

Baba Salih Gökçe de HDP'den oğlunu istediğini kaydetti.

"HDP gelsin bize çocuklarımızı teslim etsin biz gidelim. HDP'ye de burada beklemeye de meraklı değiliz ama ben oğlumu almadan gitmeyeceğim. Kış da kar da yağmur da yağsa ben gitmeyeceğim." ifadelerini kullanan Gökçe, eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu bildirdi.

Gökçe, "Oğlum sözlenmişti, oğlumu elimden aldılar. Gelinim İstanbul'da kaldı. O da evlenmiyor. Benden ne istediler? Evimin kapısını kilitleyerek geldim. Ben buraya baş koydum." dedi.

Oğluna kavuşması durumunda diğer aileler gibi kendisinin de mutluluktan uçacağını dile getiren Gökçe, "Oğlumun düğününü yaparım. Buradaki ailelerin hepsini düğüne davet ederim. Allah'tan tek dileğim herkesin çocuğuna kavuşması." ifadesini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Altıntaş, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:18 Kaynak: AA
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