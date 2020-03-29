Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 209. gününde sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.



Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 209. gününe girdi.



"Sesine hasretim"

Adana'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için oturma eylemine katılan anne Kamile Küçükdağ, yaptığı açıklamada, evladına kavuşana kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.



Oğlundan 6 yıldır haber alamadığını belirten Küçükdağ, evladını HDP'den istediğini dile getirdi.

Anne Küçükdağ, şöyle konuştu:

"Oğlum sesine hasretim. Oğlum 6 senedir başımı yastığa koymak istemiyorum. Dökecek gözyaşım kalmadı. Oğlum ne olursun gel, devletimize teslim ol. Sana damatlık giydirmek istiyorum kefen giydirmek istemiyorum. Elinden geldiğince fırsatını bul kaç gel askerimize teslim ol."

- "HDP'den bir açıklama bekliyoruz"

Baba Şevket Bingöl de oğlu Tuncay için oturma eylemi yaptığını aktararak, 209 gündür eylemlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Teslim olan çocukların diğer ailelere de umut olduğuna, bu nedenle sayılarının her geçen gün arttığına işaret eden Bingöl, "HDP'den gelip bize açıklama yapmasını bekliyoruz çünkü çocuklarımızı onlar götürdü. Çocuklarımızı onlardan istiyoruz. Oğlum Tuncay eğer beni görüyorsan, duyuyorsan, nerede asker ve polis görürsen onlara teslim ol." ifadelerini kullandı.