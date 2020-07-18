Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 320. gününde sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 320. gününde sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 320. gününe girdi.

Van'dan 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar için katıldığı oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar, kızından bugüne kadar haber alamadığını söyledi.

Yıllardır evlat hasretiyle yanıp tutuştuğunu ifade eden Sancar, şöyle konuştu:

"Kızım Şeyma, gel artık bu bayramı da sensiz geçirmek istemiyoruz. Bu bayram sensiz 21 bayram oluyor kızım, artık dayanacak gücüm kalmadı. Sen benim ilk göz ağrımsın, gel devlet güçlerine teslim ol, hayatına kaldığın yerden devam et kızım. Sana kefen değil gelinlik giydirmek istiyordum. Seni onlar için doğurmadım kızım."

Kızını almadan HDP İl binası önünden ayrılmayacağını dile getiren Sancar, eylemine sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Kardeşi Rahim için oturma eyleminde yer alan Mehmet Sıddık Çifçi de kardeşi için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek eyleme katıldığını anlattı.

Kardeşine kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini ifade eden Çifçi, şöyle konuştu:

"Kardeşimi alana kadar buradan gitmeyeceğim. Kardeşim gel devlete teslim ol. Kardeşim yüzünden annem kalp krizi geçirdi ve vefat etti. Kardeşimi HDP'den istiyorum, HDP kardeşimi kaçırıp PKK'ya verdi. Çocuklar teslim olduğunda çok mutlu oluyoruz sanki bizim kardeşimiz, çocuklarımız teslim olmuş gibi seviniyoruz. İnşallah benim kardeşim de gelip teslim olur."

Halkların Demokratik Partisi, kızım dizisi, Diyarbakır, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 320. gününde sürüyor - Son Dakika
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