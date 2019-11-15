Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 74. gününde

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 74. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yaptığını, kızına kavuşana kadar da eylemi sürdüreceğini söyledi.

"Kızım neredeysen gel, askere, devlete teslim ol"

Kızına kavuşmak istediğini belirten Akkuş, "74 gündür buradayız, bekliyoruz. 75 sene de olsa, gözümüz yolda bekleyeceğiz. Kızım neredeysen, sesimi duyuyorsan, gel, bu işkence bitsin. Memleketine, evine, ailene dön. Burası senin yuvan. Hepimiz seni çok özledik. Askere, devlete teslim ol." dedi.

Akkuş, kızını özlemle beklediğini dile getirerek, yaşamlarının her anında kızının eksikliğini hissettiklerini aktardı.

"Ömür boyunca insan bunu unutmaz. Hep eksikliği var kızımın. Annem, ailem bizi unutmuş deme kızım. Hep seni arıyoruz. Nerede olduğunu bilsem giderdim yanına." diyen Akkuş, evladına kavuşmak için beklemeye devam ettiğini söyledi.

"Hasta yatağımdan kalkıp geldim"

Erzurum'dan dağa kaçırılan yeğeni için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine katılan Halime Şehitoğlu da eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Şehitoğlu, hasta haliyle 74 gündür beklediğini dile getirerek, "Devletimiz güçlüdür. Allah'ın izniyle kurtulacak yavrumuz. Bizim bayrağımız da toprağımız da bir tanedir. Bu topraklar şehit kanıyla yoğrulmuştur. Bu topraklar zalimlere kalmaz. Kalmayacak da inşallah. İnşallah zafer bizimdir." ifadelerini kullandı.