Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 77'nci gününde
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 77'nci gününde

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 77'nci gününde, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti sürüyor.


Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemi 77'nci güne girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Songül Altıntaş, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Müslüm'e kavuşma ümidiyle oturma eylemine devam ettiğini söyledi.

Oğlundan haber alamadığını, onu çok özlediğini anlatan Altıntaş, "Onsuz evimiz bomboş. Ne doğru dürüst yemek yapıyor ne de sofraya oturabiliyoruz. Oğlumsuz bir hayat bizim için yok. Oğlum olmadan adeta yaşayamıyoruz." dedi.

Altıntaş, "Oğlumun arkadaşları askerden geldi, işini, yuvasını kurdu, çocukları var. O çocukları görünce duygulanıyorum. Şimdi torunlarım olmuştu, sevinecektim. PKK bizi bunların hepsinden mahrum bıraktı. Allah'tan, peygamberden korkun, artık yeter." diye konuştu.

Eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Altıntaş, "Kar da gelse kış da gelse buradan gitmiyorum. Çocuğumu almadan gitmiyorum. 77 gündür buradayız. 77 yıl da geçse buradayım. Ömrüm yettiği kadar buradayım." ifadelerini kullandı.

"Kapımı kilitledim geldim"

Ağrı'dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe ise evladına kavuşmak istediğini belirtti.

Teröre tepkisini dile getiren Gökçe, tüm anne ve babalardan kendilerine destek vermesini istedi.

Gökçe, "Evlatlarımız için geldik buraya. Kapımı kilitledim geldim. Buradan da gitmeyeceğim. Desteğinizi esirgemeyin. Mücadele ediyoruz, gelin bu kervana siz de katılın." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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