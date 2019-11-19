Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 78'inci gününde

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önünde başlattığı oturma eylemi 78'inci güne girdi.

Anne Hatice Levent, yaptığı açıklamada, kızı Fadime için katıldığı oturma eylemini sürdüreceğini söyledi.

Bütün anneler olarak çocukları için eylemde olduklarını dile getiren Levent, "78 gündür buradayız, 78 yıl da olsa burada olacağız." dedi.

"Bu vicdansızlar garibanımdan ne istediler. Fadime'mi versinler, Fadime'mi istiyorum. Bu zulmü bize çektirmesinler. Bizi mahvettiler." ifadelerini kullanan Levent, şöyle konuştu:

"Yavrumu yoklukla, büyük cefalarla büyüttüm. Sırtıma sarıp sarmaladım, halılar dokudum, yokluklarla büyüttüm. Yavrumu istiyorum. Yavrum için buradayım, ölünceye kadar da buradayım. Ömrüm ne kadar yeterse o kadar burada olacağım. Bütün analar olarak ancak yavrumuzu alınca buradan gideriz. "

"Çocuklarımızı götürüp ABD'ye uşak etmişler"

Kızı Songül için eyleme katılan Fatma Akkuş da evladından 5 yıldır haber alamadığını, bu sürenin kendisine bir ömür gibi geldiğini belirtti.

Çocuklarını zor koşullarda büyüttüklerini anlatan Akkuş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı götürüp ABD'ye uşak etmişler. Onlar çocuklarımızı ABD'ye satıyor, kendi çocuklarını da özel okullarda yetiştiriyorlar. Kalkmayacağız, çocuklarımızı alana kadar gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı getirsinler, onlar için büyütmedik. Onlar kendi çocuklarını götürüyorsa götürsünler. Onların davaları varsa kendi çocuklarını davalarına koysunlar. Niye bizim çocukları götürüyorlar?"