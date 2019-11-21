Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 80'inci gününde

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 80'inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Bingöl, İstanbul'dan 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemine katıldığını söyledi.

Evlatlarından haber alma umuduyla oturma eylemlerini sürdürdüklerini belirten Bingöl, "80 gündür buradayız. Çocuklarımızı endişeyle bekliyoruz. Bizim sonumuz ne olacak? Çocuklarımızın sonu ne oldu? Yaşıyorlar mı öldüler mi bilmiyoruz. Bizim sabrımız tükendi. Hepimiz hastayız. Artık bize bir haber getirsinler, bilgi versinler." dedi.

-" Evlatlarını kimseye yedirmesinler"

Çocukları dağa kaçırılan anne ve babalara çağrıda bulunan Fatma Bingöl, şöyle konuştu:

"Bütün anne ve babalara sesleniyorum; Bize destek versinler, sessiz kalmasınlar. Kendi haklarını savunsunlar. Evlatlarını kimseye yedirmesinler. Bizim evlatlarımız gitti. Onlar da gelsinler burada mücadele versinler ve kendi evlatlarını istesinler. Korkmasınlar. Korkmakla hiçbir şey elde edilmez. Korkmadan kendi çocuklarını buradan istemeye gelsinler."

Bingöl, oğlunu rüyasında gördüğünü de ifade ederek, şöyle dedi:

"Çocuğumun kokusunu özledim, artık çocuğuma sarılmak istiyorum. Rüyalarımda çocuğumu görüyorum, uyandığımda gerçek sanıyorum. O çocukların suçun günahı neydi? Çocuklarımız bugün evde olması gerekirken dağdalar. Ellerinde kalem olması gereken çocuklarımızın eline silah vermişler. Biz bunu istemiyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz, artık duysunlar bizi."

"80 gündür HDP'den hiçbir bilgi alamadık"

Ağrı'dan gelerek 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eyleme katılan baba Salih Gökçe ise anne ve babaların evlatlarını kavuşmak için oturma eylemine devam ettiğini belirterek, "Bugün bir aile daha geldi. Mutlu olduk. 80 gündür HDP'den hiçbir bilgi alamadık. Burada anne babalar çocukları için oturuyor. Evlat acısını bize yaşatanlara bedduamız, bize evlat acısı yaşatanlar da aynı acıyı yaşasın." diye konuştu.