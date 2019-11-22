Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 81'inci gününde
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 81'inci gününde - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 81'inci gününde

7 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 81'inci gününde, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 81'inci gününe girdi.

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek nöbete katılan anne Cennet Kabaklı, yaptığı açıklamada, oğlunun kokusunu ve ona sarılmayı çok özlediğini söyledi.

"81 yıl da olsa kalkmayacağım. Ben evladımı alana kadar bekleyeceğim. Evladım ne zaman gelirse, o zaman giderim. Hasta olmama rağmen yıkılmadan evladımı bekleyeceğim, evladım gelene kadar dimdik ayakta duracağım." diyen Kabaklı, eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Anne Hüsniye Kaya da Kürtçe yaptığı açıklamada, kar da yağmur da yağsa evlatları için eylemden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Kızından ayrı kalmanın acısını anlatan Kaya, "Kızımı HDP götürdü. 14 yaşındaydı, HDP'ye geldi, onu kandırıp dağa götürdüler. Eğer onlarda vicdan ve merhamet olsaydı, 8 bayram geçti kızım evde değil, yeni bir elbise giyemedi, yemeğimi yiyemedi. Artık dayanamıyorum." dedi.

"Bu gençlerin ölmemesi için bütün insanların başkaldırması lazım"

Baba Şevket Bingöl de 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için eyleme devam ettiğini belirterek, çocuklarını almadan nöbete son vermeyeceklerini kaydetti.

Kar da yağmur da yağsa beklemeye devam edeceklerini anlatan Bingöl, oğlunu çok özlediğini ifade etti.

Şevket Bingöl, "Evde 4 çocuğumu bırakıp buraya geldim. Mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Çocuğumu onlardan almadan gitmeyeceğim. HDP çocuğumu götürüp PKK'ya verdi." diye konuştu.

Tüm ailelerden destek beklediklerini aktaran Bingöl, şöyle konuştu:

"Başka anneler yanmasın. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar. Aileler bize destek versinler, gelsinler yanımızda otursunlar haklarını arasınlar. Kimse korkmasın artık. Ne kadar korkarsak o kadar çocuk gider, o kadar çocuk ölür, insan ölür. Bu gençlerin ölmemesi için bütün insanların başkaldırması lazım."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'e dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle 45 yeni fezleke gönderildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yalanladığı HDP'li Garo Paylan özür diledi Esnafın dikkati faciayı önledi! Anne ve çocukları kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu Vatandaş, Bakan Kurum'a yerini vermedi: Burası Allah'ın evi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 23:59:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 81'inci gününde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]