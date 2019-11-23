Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 82'nci gününde

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 82'nci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, yaptığı açıklamada, oğlu Bayram için oturma eylemi yaptığını, ondan 2 yıldır hiçbir haber alamadığını söyledi.

Elhaman engelli çocuğuna baktığından dolayı sürekli oturma eylemine katılamadığını dile getirerek, "2017 yılının mayıs ayında çocuğumu işe gönderdim. Gidiş o gidiş. Arkadaşı oğlumu HDP binasına getirmiş. 1990'lı yıllarda da iki akrabamızı teröristler öldürdü. Yasin Börü de akrabamızdı. Bu bayrak, bu toprak hepimize yeter. Neyin davasıdır bu?" dedi.

"Çocuğumu almadan bu eylemden vazgeçmeyeceğim"

"Bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. İnşallah çocuklarımızı da alacağız. Çocuklarımızdan ne istediler? Ciğerlerimizi yaktılar. İnşallah hepimiz çocuklarımıza kavuşuruz. Annelerin hepsi hasta, halleri yok. 82 gündür buradalar. Evlatları için nöbet tutuyorlar." diyen Elhaman, oğluna seslenerek, "Oğlum eğer beni duyuyorsan elin kalem tutsun, silah tutmasın. Kardeşlerin seni bekliyor." ifadesini kullandı.

HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren Elhaman, "Onlara oy vermesinler. Oy verdikçe onlar daha da güçleniyor. Biz oy vermediğimiz için bizden intikam alıyorlar. Oğlumu onlardan istiyorum. Biz gariban insanlarız. Ne istediler bizden? Oğlum çalışıp eve bakıyordu. Çocuğumu almadan bu eylemden vazgeçmeyeceğim. 82 yıl da geçse biz hep buradayız." diye konuştu.

"Evlatlarımızı istiyoruz"

Emine Kaya Kürtçe yaptığı açıklamada, oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

"82 gündür burada evlatlarımız için oturuyoruz. Çocuklarımızı bıraksınlar. Annelerin ciğerini yaktılar. Oğlum için burada nöbet tutuyorum. Evlatlarımızı istiyoruz." ifadelerini kullanan Kaya, oğlunu çok özlediğini dile getirdi.

5 yıldır oğluna hasret kaldığını anlatan Kaya, "Gece gündüz oğlumu düşünüyoruz. Uyuyamıyoruz, hayatımız zehir oldu." şeklinde konuştu.

Ordu'dan gelen anne Latife Ödümlü de Dicle Üniversitesi (DÜ) Kimya Bölümünde okurken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Özgür (23) için oturma eylemine devam edeceğini söyledi.

Evlerinde huzur kalmadığını anlatan Ödümlü, eşini hasta yatağında bırakıp evladı için oturma eylemi yaptığını, evladını istemekten vazgeçmeyeceğini dile belirtti.

Baba Şahap Çetinkaya da çocuklarına kavuşmak istediklerini ifade ederek amaçlarına ulaşıncaya kadar evlat nöbetine devam edeceklerini sözlerine ekledi.