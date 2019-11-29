Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 88'inci gününde
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 88'inci gününde - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 88'inci gününde

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 88'inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Necibe Çiftçi, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'den oturma eylemine katıldığını hatırlattı.

Evladına kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Çiftçi, "Oğlum için buradayım. Çocuğum 8'inci sınıfı bitirmişti. Amcasının oğluyla berbere gitmişti. Oradan ikisini alıp zorla dağa kaçırmışlar. Çocuklarımız küçüktü, cahildi, bir şey bilmiyorlardı." dedi.

Oğlu Sami Çiftçi'nin de 2 yıl önce teröre destek vermediği için terör örgütü PKK mensuplarınca katledildiğini ifade eden Çiftçi, "Bir çocuğumu kaçırdılar, bir çocuğumu da şehit ettiler. İki canı anneden koparttılar. Allah bunu kabul eder mi? Çocukların kaçırılmasına HDP aracılık ediyor. Çocuklarımız okumak, eline kalem almak istiyordu. Dağda ellerine tüfek vermeleri için onları büyütmedik." diye konuştu.

Çiftçi, evladından geriye kalan fotoğraf ve elbiselerle avunmaya çalıştığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Gittiğinden beri yatağını yıkamadım. Yatağında yatıyor, kokluyorum. Elbiselerini katladım, sabahları kokluyorum. Tek başıma kaldım. Gel askere teslim ol. Onlar seni bize teslim eder."

"40 yıldır Kürtlerin çocuklarını kaçırıyorlar"

Dağa kaçırılan yeğeni Emrah için Elazığ'dan gelerek oturma eylemine katılan Muhittin Avunan da terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirdi.

Avunan, şunları kaydetti:

"HDP PKK'ya destek veriyor. Bir insan bir şeyini nerede kaybederse orada arar. 40 yıldır Kürtlerin çocuklarını kaçırıyor, bize zulüm yapıyorlar. 40 yıldır bizim kanımızı emiyorlar. Bunlar Kürtlerin evini, yuvasını yıktılar. Biz niye buradayız? Çünkü bizim çocuklarımız HDP aracılığıyla kaçırıldı. HDP'liler gelsinler yanımıza, 'PKK bir terör örgütüdür' desinler, PKK'yı lanetlesinler. Onlardan bunu istiyoruz. Bu kadar çocuğu kim gelip götürdü? Hepsi HDP aracılığıyla götürüldü. HDP olmazsa, PKK Türkiye'de hiçbir olay yapamaz. Biz buna Bingöl de ve Solhan da şahit olduk. Bizim polisimizi, askerimizi şehit ettiler."

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 88'inci gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırsal mahallede ses yarışması düzenleyen çocuklar, Acun Ilıcalı'dan dönüş bekliyor
Kamu görevlisine hakaret davasında Selahattin Demirtaş hakkında beraat kararı verildi İsveçli bakandan terör örgütü PKK'ya açık destek: Ben sizin dağınızım Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 20:51:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 88'inci gününde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]