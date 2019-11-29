Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 88'inci gününde

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 88'inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Necibe Çiftçi, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'den oturma eylemine katıldığını hatırlattı.

Evladına kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Çiftçi, "Oğlum için buradayım. Çocuğum 8'inci sınıfı bitirmişti. Amcasının oğluyla berbere gitmişti. Oradan ikisini alıp zorla dağa kaçırmışlar. Çocuklarımız küçüktü, cahildi, bir şey bilmiyorlardı." dedi.

Oğlu Sami Çiftçi'nin de 2 yıl önce teröre destek vermediği için terör örgütü PKK mensuplarınca katledildiğini ifade eden Çiftçi, "Bir çocuğumu kaçırdılar, bir çocuğumu da şehit ettiler. İki canı anneden koparttılar. Allah bunu kabul eder mi? Çocukların kaçırılmasına HDP aracılık ediyor. Çocuklarımız okumak, eline kalem almak istiyordu. Dağda ellerine tüfek vermeleri için onları büyütmedik." diye konuştu.

Çiftçi, evladından geriye kalan fotoğraf ve elbiselerle avunmaya çalıştığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Gittiğinden beri yatağını yıkamadım. Yatağında yatıyor, kokluyorum. Elbiselerini katladım, sabahları kokluyorum. Tek başıma kaldım. Gel askere teslim ol. Onlar seni bize teslim eder."

"40 yıldır Kürtlerin çocuklarını kaçırıyorlar"

Dağa kaçırılan yeğeni Emrah için Elazığ'dan gelerek oturma eylemine katılan Muhittin Avunan da terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirdi.

Avunan, şunları kaydetti:

"HDP PKK'ya destek veriyor. Bir insan bir şeyini nerede kaybederse orada arar. 40 yıldır Kürtlerin çocuklarını kaçırıyor, bize zulüm yapıyorlar. 40 yıldır bizim kanımızı emiyorlar. Bunlar Kürtlerin evini, yuvasını yıktılar. Biz niye buradayız? Çünkü bizim çocuklarımız HDP aracılığıyla kaçırıldı. HDP'liler gelsinler yanımıza, 'PKK bir terör örgütüdür' desinler, PKK'yı lanetlesinler. Onlardan bunu istiyoruz. Bu kadar çocuğu kim gelip götürdü? Hepsi HDP aracılığıyla götürüldü. HDP olmazsa, PKK Türkiye'de hiçbir olay yapamaz. Biz buna Bingöl de ve Solhan da şahit olduk. Bizim polisimizi, askerimizi şehit ettiler."