Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 94'üncü gününde
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 94'üncü gününde - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 94'üncü gününde

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 94'üncü gününde, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 94'üncü gününe girdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyünün Güvenli mezrasından 2 yıl önce, 12 yaşında dağa kaçırılan kızı Özlem Çiftçi için dün oturma eylemine katılan Vahide Çiftçi (36), 4 çocuk annesi olduğunu, birini trafik kazasında kaybettiğini, kızı Özlem'in de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi.

4 ve 8 yaşındaki iki çocuğunu eşine bırakarak, kızı için eyleme katılmaya karar verdiğini ifade eden Çiftçi, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evladına kavuşmak istediğini belirtti.

Kızını, meslek sahibi olması için okuttuğunu dile getiren Çiftçi, "Kızımı polis olması için okutuyordum ama terör örgütü PKK kızımı kaçırdı. Kızım daha çok küçüktü. Kızım için sonuna kadar eylemde bulunacağım." diye konuştu.

"Sofra hazırladığımda oğlum için de bir tabak koyuyorum"

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşma ümidiyle Ağrı'dan gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe de 94 gündür HDP il binası önünde eylemi sürdürdüklerini, gözleri yolda, zorluk içinde büyüttükleri çocuklarını beklediklerini dile getirdi.

"Taş olsa çatlar. Bizden ne istediler? HDP zannetmesin ki buradan ayrılacağız. İnsan; namusu, gururu ve evladı için yaşıyor. Dilerim Rabb'imden onların içi de parça parça olsun. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste." diyen Gökçe, evladına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Gökçe, bu yola baş koyduğunu ve gitmeyeceğini, gerekirse evdeki çocuklarını da getireceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Her sofra hazırladığımda oğlum için de bir tabak koyuyorum. Evimizde huzur kalmadı. Pervin Buldan sürekli, 'Selahattin Demirtaş'ı serbest bıraksınlar.' diyor. Peki bu annelere niye kulak vermiyor, kendisi de annedir. Demek ki onlar suçlarını biliyor, ondan gelmiyorlar. Bir oğlum askerden geliyor, onun için eve döneceğim. Askerden gelen oğlumu gördükten sonra yeniden eyleme katılacağım. Ev bana dar geliyor, kendimi dışarı atıyor, yeniden buraya geliyorum. Çocuklarımızı getirsinler."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Barış Pınarı Harekatımız sayesinde 400 bine yakın Suriyeli dönüş yaptı
HDP'li eski vekil Müslüm Doğan: Davutoğlu'na görüşlerimizi ilettik, partisine katılmam söz konusu değil Davutoğlu'nun kurucular kurulunda AK Parti, CHP, HDP ve MHP'den sürpriz isimler Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 19:11:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 94'üncü gününde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]