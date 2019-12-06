Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 95'inci gününde

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 95'inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, evlatları için oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

"Oğlumun kokusunu, bana sarılmasını, konuşmasını, anneciğim diyen sesini, Kur'an okumasını özledim. 95 yıl da olsa buradan kalkmayacağım. Kar da taş da yağsa, oturduğumuz yeri sel de basmış olsa oğlum için gitmiyorum." diyen Üçdağ, 5 yıldır evladına hasret olduğunu aktardı.

Üçdağ, şöyle konuştu:

"Evladımı, elinin kalem tutması gerektiği yerde, silah verip, dağa gönderiyorlar. Oğlum yol, iz bilmez. Onların aracılığıyla çocuğum kandırıldı. Oğlumu onlardan istiyorum. Oğlumu nasıl götürmüşlerse öyle de getirsinler. Onu getirene kadar burayı terk etmiyorum. Oğlum, onların oyununa gelme. Ben nasıl burada onlara baş kaldırdıysam sen de orada onlara baş kaldır. Hasta olduğum halde her gün oğlum için nöbet tutuyorum. Eğer öleceksem de oğlum için ölmek isterim."

"Mücadeleye devam edeceğim"

Anne Necibe Çiftçi de oğlundan hiç haber alamadığını belirtti.



"Bu mücadeleye devam edeceğim. Oğlum gelmeden gitmiyorum. Bir ciğerim vardı, o ciğerimi de iki parçaya böldüler. Çocuklarımdan birini şehit ettiler, birini de dağa götürdüler. Allah bu zulmü kabul etmez. Anneler olarak bu zulmü kabul etmeyiz. Bu davadan vazgeçmiyorum. Çocuğumdan vazgeçmiyorum." ifadelerini kullanan Çiftçi, 95 yıl da sürse eylemi sürdürmek istediğini kaydetti.

Çiftçi, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. HDP'den olmasaydı, çocuklarımız da dağa zorla götürülemezdi. Aracılık yaptıkları için bu çocukları dağa götürdüler." şeklinde konuştu.