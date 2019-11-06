Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde başlattığı eylem, 65. gününe girdi.

Annelerin 3 Eylül'den bu yana parti binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine katılan ailelerin sayısı 55'e ulaştı.



Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemine devam eden annelerin, özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için bekleyişi sürüyor.

"Dün oğlumun doğum günüydü"

Annelerden Ayşegül Biçer, yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan oğlu Mustafa için eylemi sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.

"Mücadelemiz devam ediyor, yaz kış fark etmiyor. Onlardan korkmuyoruz. Onların mekanlarına mekan kurduk." diyen Biçer, tüm annelerden kendilerine destek vermelerini istedi.

Biçer, "Dün oğlumun doğum günüydü. Doğum günü nedeniyle HDP il binası önünde oturamadım. Başımı yerden kaldıramadım. Böyle bir hakları var mı? Evladımın bu mutlu gününde mutlu olmam gerekirken, evladımı bulma arayışındayım." dedi.

HDP ve PKK'ya tepki gösteren Biçer, şunları kaydetti:

"PKK illetine, ecdadına baş kaldırmışız, onlardan korkmuyoruz, buradayız. Mücadelemiz 65 gün değil 65 sene de olsa sürecek. Bu can bu bedende oldukça evladım için mücadele edeceğim. Bu mücadele sonuna kadar devam edecek. Onları Allah'a havale ettim. Çocuğumu geri kazanacağıma yüzde 100 eminim. Evladımı büyütmüşsem, ona bakmışsam benim evladım geri dönecek, onların oyununa gelmeyecek. Yeter artık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye atkı

Fatma Akkuş, 4 yıldır haber alamadığı kızı Songül'e kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirtti.

"Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz." ifadesini kullanan Akkuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ay yıldızlı atkı ördüğünü, tamamladığında göndereceğini kaydetti.

"Oğlumu almadan gitmeyeceğim"

Ağrı'dan, 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe, evlatlarına kavuşmak için eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını dile getirdi.

Gökçe, "Kar, kış, yağmur da olsa buradan gitmeyeceğim. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. HDP gelip burada bir açıklama yapana kadar buradan gitmiyoruz. Çocuğumu istiyorum. Ben onlardan sadaka, mal, mülk istemiyorum. Onlar bana borçlu, benim çocuğumu götürdüler." diye konuştu.